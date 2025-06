Conforme informações apuradas pela reportagem do PAT, a condutora do Jeep seguia pela rua Severino Ribeiro quando teria avançado a via preferencial, colidindo com o Ônix que trafegava pela rua Bento Manoel. Com o impacto, o Ônix sofreu avarias significativas na lateral.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Apesar da colisão, não houve feridos em nenhum dos veículos envolvidos. A Guarda Municipal esteve no local e realizou o atendimento da ocorrência.