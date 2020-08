Veículos do transporte por aplicativo devem ser vistoriados pela Prefeitura

Compartilhe









A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa a realização da vistoria dos transportes por aplicativo. Na primeira etapa, os motoristas deverão entregar a documentação abaixo relacionada no Protocolo Geral da Prefeitura até o dia 24 de agosto.

– laudo técnico de vistoria do veículo assinado por engenheiro mecânico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com data atualizada, atendendo a notificação do CREA;

– xerox do CRLV do veículo;

– xerox da CNH;

– folha corrida e certidões negativas criminais;

– xerox do comprovante ou termo de declaração de residência em Alegrete;

– comprovante de vínculo com empresa provedora de aplicativo;

– cópia do seguro que cubra acidentes de passageiros e danos a terceiros.

Na segunda etapa, os motoristas deverão comparecer no estacionamento interno do Centro Administrativo Municipal na rua Major João Cezimbra Jaques, 200, nos dias 25, 26 e 27 de agosto, das 8h30min às 12h30min, com o CRLV e a CNH originais, para realizar a vistoria. A Secretaria de Segurança solicita aos motoristas que façam uso de itens de prevenção à Covid-19. O cronograma das vistorias se dará da seguinte forma: 25/8- prefixos 001 a 015, com intervalos de 15 minutos entre um e outro;

26/8- prefixos de 016 a 025, com intervalos de 15 minutos entre um e outro;

27/8- prefixos do 027 em diante, também com intervalos de 15 minutos entre um e outro;

28/8- reservado para prefixos que não puderam comparecer nos seus dias e horários, o agendamento prévio deve ser feito através do telefone (55) 3961 1607.