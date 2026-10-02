Veja a votação de candidatos ligados a Alegrete em 22 e que estão novamente na corrida eleitoral

Afonso Motta, Fernanda Melchionna, Zucco, Eliana Bayer e outros nomes receberam votos dos eleitores de Alegrete na última eleição; parte deles volta às urnas em 2026

A eleição de 2026 terá novamente nomes conhecidos dos eleitores de Alegrete na disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e na Câmara dos Deputados. Entre os candidatos que concorrem neste ano, alguns já tiveram votação expressiva no município nas eleições de 2022, enquanto outros disputam pela primeira vez um cargo eletivo estadual ou federal.

Os resultados oficiais das eleições de 2022 permitem identificar a votação nominal por município. No caso de Alegrete, Afonso Motta (PDT) foi o candidato a deputado federal mais votado, com 18.862 votos. Para deputado estadual, Eliana Bayer (Republicanos) recebeu 1.216 votos no município.

Em 2026, a relação de candidatos ligados ao município inclui nomes que retornam à disputa e outros que estreiam na corrida por uma cadeira no Legislativo estadual ou federal.

Disputa para deputado federal

Na eleição de 2022, Afonso Motta foi o principal destaque entre os candidatos à Câmara dos Deputados em Alegrete. O parlamentar do PDT obteve 18.862 votos no município e foi eleito naquele pleito. Em 2026, novamente concorre a deputado federal pelo PDT.

Outro nome que teve votação significativa em Alegrete em 2022 foi Fernanda Melchionna (PSOL), com 2.326 votos. E novamente tenta reeleição na Câmara.

Também em 2022, Zucco, então candidato a deputado federal pelo Republicanos, recebeu 2.249 votos em Alegrete. O nome aparece novamente no cenário eleitoral de 2026, mas desta vez na disputa para governador.

Entre os novos nomes ligados ao município na disputa pela Câmara Federal estão Celeni Viana (PSD), Matteus Amaral (PP) e Vitor Bicca (NOVO).

Celeni Viana, concorre a deputado federal pelo PSD. Ele possui histórico de participação em eleições municipais e estaduais, incluindo mandatos de vereador e candidaturas anteriores a deputado estadual.

Matteus Amaral, concorre pelo PP, esta é sua primeira eleição registrada. Já Vitor Bicca, é natural de Alegrete e concorre pelo NOVO. Ele possui experiência eleitoral anterior: foi vereador em 2004 em São Gabriel e deputado estadual em 2006, quando foi eleito.

Disputa para deputado estadual

Na disputa pela Assembleia Legislativa, Eliana Bayer foi uma das candidatas ligadas ao município que receberam votos em Alegrete em 2022. Ela contabilizou 1.216 votos na cidade e foi eleita deputada estadual naquele pleito. Em 2026, concorre novamente ao cargo pelo Republicanos.

Outro nome que volta à disputa estadual é Delegado Zucco. Em 2022, quando concorreu a deputado estadual, recebeu 549 votos em Alegrete. Em 2026, novamente disputa uma vaga na Assembleia Legislativa.

A relação de candidatos a deputado estadual ligados a Alegrete em 2026 inclui ainda João Monteiro, Márcio Amaral, Cris Lohmann e Dr. Paulo Bastos.

Márcio Amaral, do MDB, concorre a assembleia e possui histórico político no município, tendo sido vereador, vice-prefeito e prefeito, além de ter concorrido a deputado federal em 2018.

Cris Lohmann, também do MDB, concorre pela primeira vez a uma das 55 cadeiras na Assembleia Legislativa. João Monteiro, do PP, também concorre pela primeira vez. Foi eleito vereador em 2020 e novamente em 2024. Dr. Paulo Bastos completa a lista dos seis nomes ligados ao município na corrida pela Assembleia Legislativa em 2026.

Candidatos a deputado estadual ligados a Alegrete em 2026

Candidato Partido Votação em Alegrete em 2022 João Monteiro PP — Márcio Amaral MDB — Cris Lohmann MDB — Delegado Zucco Republicanos 549 Dr. Paulo Bastos PL — Eliana Bayer Republicanos 1.216

O que os números de 2022 mostram

Os resultados de 2022 oferecem uma referência sobre a votação obtida no município, mas não permitem projetar automaticamente o desempenho dos candidatos em 2026. Além disso, vários dos nomes que estarão na urna neste ano não disputaram o mesmo cargo em 2022.

Entre os candidatos federais, Afonso Motta partiu de uma votação municipal de 18.862 votos registrada em 2022, enquanto Celeni Viana, Matteus Amaral e Vitor Bicca chegam à eleição de 2026 sem referência anterior para deputado federal em Alegrete.

Na disputa estadual, Eliana Bayer teve 1.216 votos em Alegrete em 2022, enquanto Delegado Zucco recebeu 549. Para os demais nomes da lista de 2026, não há votação para deputado estadual em 2022 que possa ser utilizada na mesma comparação.

Com isso, a eleição de 2026 apresenta dez nomes ligados eleitoralmente a Alegrete nas duas disputas proporcionais: seis candidatos a deputado estadual e quatro candidatos a deputado federal. Para os eleitores do município, os números de 2022 servem como parte do histórico eleitoral de alguns desses nomes, enquanto os demais chegam à disputa sem uma votação anterior no mesmo cargo para comparação.