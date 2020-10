Veja as possíveis causas para a fumaça que encobriu Alegrete nesta manhã

Compartilhar















Na manhã desta quinta-feira(1°), uma fumaça densa encobriu Alegrete. O fenômeno despertou curiosidade na população. Desde as primeiras horas da manhã, de várias regiões, foi possível ver a fumaça.

Edson e seus inseparáveis parceiros são exemplos de uma verdadeira amizade

A reportagem buscou informações sobre o ocorrido e, tudo indica, seja alguma ação climática. O fenômeno, segundo José Eduardo Corrêa, acadêmico de Engenharia de Telecomunicações, da Unipampa, e integrante do clube de astronomia, onde atua como astrônomo amador, não tem relação com o meteorito de grande magnitude que caiu nesta madrugada em Taquara.

Ainda segundo os Bombeiros, nenhum chamado de incêndio de grandes proporções foi notificado. Já na empresa de aviação agrícola, Itagro, também há registro da fumaça no interior, como na localidade da Harmonia. Ainda é possível perceber que as cidades de Quarai e Itaqui também estão na mesma situação. Você não sabia; quando calçadas são rebaixadas o estacionamento é publico e não privativo

Em contato com o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Claudio Correa, de acordo com os relatos em grupos regionais e as informações repassadas, tudo indica que a fumaça esteja relacionada às queimadas do Pantanal.

A fumaça proveniente dos focos de incêndio observados com intensidade desde o começo do mês de setembro na região do Pantanal, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, chegou ao Sul do país no último dia 11 de setembro, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Claudio ressaltou que que na última chuva, no interior de Alegrete(nos Assentamentos), foi possível observar que a água da chuva estava com muita fuligem, algo que também, foi observado em outras regiões do Estado.

“A formação das nuvens de chuva entram através da Argentina no Estado e, naqueles locais que já houve chuva intensa, antes dessa ação, a fumaça dissipou-se”- explicou.