Veja imagens atualizadas das cheias do Ibirapuitã

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Defesa Civil, realizou o procedimento de medição dos níveis do rio Ibirapuitã no início da tarde desta quarta-feira, 04. O rio encontra-se 10,75m acima do normal, conforme última atualização (12h).

Ao fim da tarde, haverá uma nova medição por parte da Defesa Civil, que continua empenhada nos atendimentos às demandas solicitadas pelos atingidos pela enchente.

Fotos- Allan Silveira – Depcom PMA