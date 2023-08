Veja o raio-x do Citadino de Futsal 2023

O citadino de Futsal começou no dia 15 abril, e está a quatro rodadas do seu encerramento que tem data marcada para o dia 9 de setembro. Serão realizados noventa e nove jogos no total e foram inscritos mais de 550 atletas no geral.

O citadino é o maior campeonato de futsal da Fronteira-Oeste, a competição é referência no quesito da qualidade dos jogos e na movimentação de público ao ginásio. Neste ano, muitos atletas de cidades vizinhas, fazem parte dos elencos dos clubes participantes. Confira abaixo algumas estatísticas do Citadino 2023.

Total de Cartões:(350)

Série A: 124 cartões/ 28 jogos/ média 4,43 Série B: 110 cartões/ 30 jogos/ média 3,67

Série C: 116 cartões/ 29 jogos/ média 4,00 Gols

Total de Gols: 624

Média por jogo: 7,17

Média geral por categoria:

Categoria

Gols:

Jogos:

Média:



LIVRE 1ª

215 gols

28 jogos

7,68 média



Livre 2ª

197 gols

30 jogos

6,57 média



LIVRE 3ª

212 gols

29 jogos

7,31 média



Maiores goleadas:

FORTALEZA/FRIENDS 10 x 2 GALÁTICOS ->

CIDADE ALTA 0 x 8 FORTALEZA/FRIENDS ->

AGN 1 x 7 SE REAL ->

AIMORÉ 6 x 0 NEW CASTLE ->

AFFA 6 x 0 CENTER FHOTOS ->

Fotos: reprodução