Veja quais são as 22 comorbidades que dão prioridade para a vacina contra o coronavírus e como comprová-las

Nas próximas semanas, assim que terminar de vacinar os idosos, o Rio Grande do Sul dará início a uma nova etapa do programa de imunização contra o coronavírus que inclui o grupo mais numeroso entre aqueles considerados prioritários: cerca de 1,150 milhão de pessoas com algum tipo de comorbidade.

— O primeiro documento a ser utilizado seria um laudo, no qual o médico diz que, conforme exames demonstrativos e prescrição, (o paciente) tem uma determinada patologia. Que é, por exemplo, cardiopata ou diabético. O receituário médico pode ser usado junto com o laudo para comprovar a comorbidade — orienta o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado (Cosems/RS), Maicon Lemos).

O Estado contempla, neste momento, forças de segurança e a última faixa de idosos — de 60 a 65 anos. Como não há doses para completar a imunização de todo o grupo do critério de idade de forma imediata, as aplicações são feitas em ordem regressiva. Já foi iniciada a vacinação de quem tem 63 anos ou mais e, nos próximos dias, municípios como Porto Alegre vão convocar aqueles com 62, até abranger todos os sexagenários.

Encerrada essa fase, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), deverá ser a vez dos pacientes com doenças crônicas (salvo antecipação de alguma outra classe como trabalhadores da educação). Serão atendidos somente os maiores de 18 anos, idade mínima para uso das vacinas disponíveis atualmente no Brasil.

Conforme nota remetida pela SES, a intenção é de que as pessoas com comorbidades sejam chamadas também de acordo com a pirâmide etária dos mais velhos para os mais jovens: “Essa definição depende de orientação do Ministério da Saúde (MS) e dos quantitativos de doses enviadas ao Estado destinadas a este público prioritário, mas existe uma tendência de que seja por idade”.

Assim, seriam visados primeiro aqueles com 59 anos (uma vez que as pessoas acima disso, em tese, já teriam sido atendidas), depois com 58 e assim por diante. As definições oficiais, porém, serão divulgadas após novas rodadas de discussão. A nota da SES complementa: “Posteriormente, e a partir das recomendações do MS, é realizada reunião com os municípios, representados pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), e a SES, que pactuam quem será vacinado fazendo a estratificação a partir dos grupos prioritários”. Ou seja, somente a partir dessa deliberação conjunta serão divulgadas em detalhes as novas regras de imunização.