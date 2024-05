Veja único caminho para chegar da Fronteira Oeste em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (3/5), são 152 trechos em 67 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, conforme atualização das 8h30min. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). A Secretaria de Logística e Transportes trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.

Quem sai de cidades da fronteira oeste, neste dia 3, com a interrupção do trecho no Km 132 da BR 290, a principal rodovia federal gaúcha, só tem um caminho para chegar em Porto Alegre. Primeiro, indo pela BR 290 até Rosário do Sul e depois pela 158 seguindo pela BR 392, passando por Dom Pedrito, Pinheiro Machado, Bagé, Pelotas e Porto Alegre.

Confira no mapa a situação das rodovias estaduais e federais em fonte: Daer, CRBM e PRF.

BLOQUEIOS TOTAIS

ERS-020

No km 56, em Taquara, erosão do asfalto.

No km 71, em Rolante, erosão no asfalto.

ERS-030

Em Caraá, ponte de acesso ao município totalmente bloqueada. O acesso ao município é feito por via secundária, 100m antes da ponte. O local está sinalizado.

ERS-115

Km 23, em Três Coroas, queda de barreira.

Do km 24 ao 25, em Três Coroas, erosão do asfalto.

No km 29, em Gramado, queda de barreira.

No km 34, em Gramado, queda de barreira.

ERS-122

No km 38, em São Vendelino, queda de barreira.

No km 40, em São Vendelino, erosão do asfalto.

No km 42 ao 48, em Farroupilha, bloqueio total por erosão no asfalto.

No km 155, em Ipê, água sobre a pista.

ERS-124

No km 7, em Pareci Novo, por pista submersa.

No km 16, em Montenegro, água sobre a pista.

ERS-126

No km 4, em Marcelino Ramos, desmoronamento sobre a pista.

ERS-128

No km 27, em Teutônia, ponte foi interditada por motivos de segurança.

ERS-129

No km 12, em Bom Retiro do Sul, pista submersa.

No km 19, em Bom Retiro do Sul, pista submersa.

No km 46, em Estrela, pista submersa.

No km 50, em Colinas, pista submersa.

No km 53, em Colinas, pista submersa.

No km 66, em Lajeado, pista submersa.

No km 72, em Encantado, pista submersa.

No km 74, em Encantado, pista submersa.

Nos kms 76 ao 79, em Encantado, queda de barreira.

No km 82, em Muçum, pista submersa.ERS-130

No km 26, em Venâncio Aires, pista submersa.

No km 37, em Venâncio Aires, por erosão na pista.

No km 38, em Venâncio Aires, pista submersa.

No km 85, em Arroio do Meio, queda de barreira.

No km 94, em Encantado, bloqueio total por queda de barreira.

ERS-132 No km 3, em Camargo, acesso principal bloqueado, pista submersa.

ERS-149 No km 92, em Restinga Seca, pista submersa.

No km 104, em Restinga Seca, pista submersa.

RSC-153 No km 303, em Vale do Sol, bloqueio total por deslizamento de terra.

ERS-165 No km 8, em São Luiz Gonzaga, ponte do Piraju interditada, água passando por cima.

ERS-211 No km40, em Erechim, água sobre a pista.

ERS-235 No km 6, em Nova Petrópolis, queda de barreira.

No km 16, em Nova Petrópolis, queda de barreira.

No km 26, em Gramado, queda de barreira.

No km 52, em Canela, risco iminente de deslizamento.

ERS-239 No km 71, em Rolante, pista submersa.

No km 48, em Parobé, alerta de possível colapso de ponte.

No km 62, em Taquara, pista submersa.

ERS-240 No km 29, em Montenegro, alagamento da pista.

ERS-241 Interrompida a ponte sobre o Rio Jaguari, do km 20 ao 26. Água sobre a pista.

RSC-287

No km 5, em Dilermando de Aguiar, pista submersa.

No km 36, em Mariante, pista submersa.

No km 55, em Taquari, pista submersa.

No km 66, em Mariante, pista submersa.

No km 104 ao 110, em Santa Cruz do Sul, pista submersa, cedendo no km 7.

No km 137, em Candelária, ponte cedeu.

No km 155, em Novo Cabrais, cabeceira de ponte desmoronando.

No km 167, em Novo Cabrais, cabeceira de ponte desmoronando.

No km 187, em Paraíso do Sul, cabeceira de ponte desmoronando.

No km 190, em Restinga Seca, desmoronamento e pista submersa.

No km 191, em Restinga Seca, cabeceira de ponte desmoronando.

No km 196, em Restinga Seca, desmoronamento e pista submersa.

No km 202, em Restinga Seca, desmoronamento e pista submersa.

No km 219, em Santa Maria, pista submersa.

No km 227, em Santa Maria, queda de ponte e água na via.

No km 231, em Santa Maria, queda de ponte e água na via.

No km 232, em Restinga Seca, desmoronamento e pista submersa.

ERS-332

No km 1 ao 3, em Encantado, pista submersa.

Em Doutor Ricardo, km indefinido, queda de barreira.

No km 143, em Tapera, ponte interditada.

ERS-347 No km 23, em Sobradinho, queda de ponte.

ERS-348

No km 32, em Faxinal do Soturno, queda da cabeceira da ponte.

No km 37, em Faxinal do Soturno, queda da cabeceira da ponte.

No km 60, em Agudo, pista submersa.

No km 64, em Agudo, pista submersa.

ERS-400

No km 18, em Candelária, via bloqueada por queda de barreira.

ERS-401

No km 17, em São Jerônimo, pista submersa.

No km 18, em Charqueadas, buraco na via.

ERS 403

No km 1, em Rio Pardo, ponte com rachaduras.

No km 54, em Cachoeira do Sul, pista submersa.

ERS-406 No km 21, em Nonoai, interdição da ponte sobre o Rio Tigres.

ERS-409

Do km 0 ao 1,2, em Santa Cruz do Sul, água sobre a pista.

ERS-411 No km 22, em Maratá, pontos com erosão do asfalto.

ERS-412 Em Santa Cruz do Sul, no km 13, pista submersa.

ERS-417 No km 9, em Itati, ponte rompeu.

ERS-418

No km 19, em Monte Alverne, água sobre a pista.

ERS-419 No km 12, em Teutônia, água sobre a pista.

ERS-420 No km 44, em Aratiba, na divisa o RS com SC. Queda de barreira.

ERS-421 No km 18, em Forquetinha, bloqueio total em razão de água sobre a pista.

ERS-422

No km 64, em Venâncio Aires, água sobre a pista.

ERS-431

No km 22, na divisa entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, bloqueio total da ponte sobre Rio Taquari, entre os dois municípios, que desabou no ano passado.

ERS-437

No km 8, em Vila Flores, pita submersa.

No km 10, em Vila Flores, pista submersa.

ERS-441

No km 22, em Vista Alegre do Prata, queda da ponte.

ERS-444

No km 30, em Santa Tereza, queda de barreira.

ERS-446

No km 5, em Carlos Barbosa, queda de barreira.

ERS-448

No km 44, em Farroupilha, queda de barreira.

ERS-452

No km 0, em Bom Princípio, pista submersa.

RSC-453

No km 2,5, em Imigrante, acesso à Rota do Sol, queda de barreira.

No km 5, em Caxias do Sul, queda de barreira.

No km 12, em Pinto Bandeira, ponte interditada.

No km 75, em Boa Vista do Sul, queda de barreira.

No km 111, em Farroupilha, queda de barreira.

ERS-472

No km 29, em Palmitinho, alagamento da rodovia.

ERS-481 No km 164, entre Cerro Branco e Sobradinho, cabeceira da ponte desmoronando.

ERS-484 No km 16, em Maquiné, no acesso a Barra do Ouro, queda de barreira.

ERS-486 No km 5, em Itati, queda de barreira.

No km 16, em Itati, queda de barreira.

ERS-494

No km 7, em Mampituba, ponte bloqueada.

ERS-500

No km 6, em Constantina, água sobre a pista.

VRS-502

No km 9, em Paraíso do Sul, pista submersa.

ERS-511

No km 4, em Arroio Grande, pista submersa.

No km 8, queda de barreira em Santa Maria.

ERS-550

No km 23, em Pirapó, ponte do rio Ijuí Mirim interditada.

ERS 569

No km 29, em Novo Barreiro, ponte interditada.

ERS-587

No km 14, em Cristal do Sul, ponte interditada por queda de cabeceira.

ERS-630

No km 85, em São Gabriel, pista submersa.

No km 91, em São Gabriel, pista submersa.

ERS-640

No km 15, em Cacequi, pista submersa.

No km 17, em Cacequi, pista submersa.

VRS-805

No km 20, em Toropi, desmoronamento de cabeceira de ponte e pista submersa.

VRS-811

No km 1, trevo de Arroio do Meio, água sobre a rodovia.

VRS-817

No km 18, em Arroio do Prata, queda de barreira.

VRS-824

No km 10, em Quinze de Novembro, pista submersa.

VRS-826

No km 11, em Alto Feliz, erosão no asfalto e queda de barreira.

No km 13, em Alto Feliz, fios de energia sobre a pista.

VRS-868

No km 4, em Taquari, água sobre a pista.

VRS-873

No km 0, em Morro Reuter, risco de queda de barreira.

BLOQUEIOS PARCIAIS

ERS-122

No km 10, em São Sebastião do Caí, pista alagada.

No km 26 ao 28, em Bom Princípio, asfalto cedendo sentido Capital-Serra.

No km 93, em Flores da Cunha, erosão do asfalto causa bloqueio parcial. O local está sinalizado.

ERS-129

No km 67, em Encantado, água sobre a pista.

No km 68, em Encantado, queda de árvore.

No km 72, em Encantado, queda de árvore.

No km 142, em Serafina Corrêa, queda de barreira e árvores.

ERS-130

No km 74, em Lajeado, queda de barreira.

ERS-149

No km 131, em São João do Polêsine, queda de barreira.

ERS-235

No km 35, em Gramado, queda de barreira.

No km 36, em Gramado, queda de barreira.

ERS-324

No km 281, em Nova Bassano, pista submersa.

ERS-344

No km 47, em Santa Rosa, queda de barreira, trânsito em meia pista.

ERS-355

No km 9, em Fagundes Varela, pista submersa.

ERS-357

No km 48, em Lavras do Sul, ponte foi interditada por motivos de segurança.

ERS-401

No km 5, em Charqueadas, pista submersa.

ERS-419

No km 7, em Tuetônia, deslizamento de terra.

ERS-431

No km 25, em São Valentim do Sul, a via está parcialmente bloqueada, pois a pista cedeu devido a erosão.

ERS-446

No km 12, em Carlos Barbosa, queda de barreira.

No km 14, em Carlos Barbosa, queda de barreira.

ERS-453

No km 57, em Westfália, queda de barreira causa bloqueio parcial.

No km 63, em Westfália, queda de barreira causa bloqueio parcial.

No km 69, em Westfália, queda de barreira causa bloqueio parcial.

No km 73, em Boa Vista do Sul, queda de barreira.

No km 105, em Bento Gonçalves, queda de barreira.

No km 112, em Farroupilha, quea de barreira.

ERS-481

No km 111, em Sobradinho, deslizamento de terra.

ERS-491

No km 5, em Marcelino Ramos.

ERS-717

No km 16, em Tapes, erosão da rodovia.

ERS-813

No km 13, em Farroupilha, queda de barreira.

VRS-855

No km 16, em Pinto Bandeira, árvores sobre a pista. Trânsito em meia pista

Pelo menos 38 rodovias estão interditadas no Rio Grande do Sul em função das enchentes que ocorrem no estado. O Ministério dos Transportes e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acompanham a situação e alertam os motoristas sobre os pontos de bloqueio total.

As interdições ocorrem nas seguintes rodovias: BR-116/RS, BR-153/RS, BR-158/RS, BR-287/RS, BR-290/RS, BR-392/RS e BR-470/RS