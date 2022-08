Vem aí: 12ª edição da Cavalgada Solidária dos Amigos da Casa do Gaúcho

Após dois anos de pandemia e muitos momentos de preocupação, a vida num formato jamais visto, é chegada a hora de renovar a esperança em dias melhores.



O calendário identifica: os Festejos Farroupilhas anunciam sua chegada e, com ele, a expectativa dos apaixonados pela cultura, pela história do Rio Grande do Sul, pelas lutas de um povo que mesmo em meio às perdas, jamais foge à luta.



Vem aí o mês de Setembro! E com ele, uma programação que vai tomar conta da cidade mais gaúcha.

Os eventos já antecipam que será a maior “Festa Farroupilha do Estado do Rio Grande do Sul e, com ela, o exercício da solidariedade, a Cavalgada Solidária dos Amigos da Casa do Gaúcho.



Em sua 12ª edição, a Cavalgada Solidária é um projeto que visa arrecadar o maior número de doações de alimentos perecíveis que, logo após a Semana Farroupilha, serão destinados a uma instituição da cidade.

A Cavalgada Solidária dos Amigos da Casa do Gaúcho, neste ano, acontecerá dia 7 de Setembro, às 10 horas da manhã, com saída do CTG Farroupilha, assim como vinha acontecendo nos anos anteriores.



O idealizador do projeto, o empresário Pedro Gollo (Casa do Gaúcho), juntamente com sua família e equipe de colaboradores, reforça o convite, destacando que o evento, a cada edição, reúne cavalarianos de todos os cantos e entidades tradiocionalistas. Aí está a prova do verdadeiro intuito do evento que é a doação de alimentos para aqueles que realmente precisam.



SEJA SOLIDÁRIO!

DOE ALIMENTOS!

DOE TEMPO!

DOE AMOR!



Pontos de Arrecadação nas Lojas Casa do Gaúcho em dois endereços:

(Matriz) – Av. Eurípides Brasil Milano, 2055

(Filial) – Andradas, 479.

Aline Menezes