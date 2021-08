Vem aí novo hit de Alline Costiti, “Ciúme Bobo”, outra parceria com Eddie Moraes

Combinaram, mas ele não fez o combinado. Com receio de que as coisas pudessem piorar, ela resolve acabar com tudo e ficar solteira de vez.

O novo trabalho de Alline, “Ciúme Bobo”, em parceria com Eddie Moraes, traz uma música alto astral com uma pegada moderna e atual.

“Ciúme Bobo”, foi gravada pela Boreal Studios. Alline conta que a música foi apresentada pelo grande compositor, cantor e músico, Eddie Moraes, parceiro de outras canções e projetos.

“Eu gostei demais”, disse a cantora. “Um estilo novo, pop, Ludmila. De cara amei o embalo e a letra. Como eu já havia gravado outras músicas com a Boreal, falei com o Eddie da possibilidade de eles produzirem esse som e dar uma roupagem moderna”, explica.

O lançamento da música será no programa X-Tudo da Rádio Nativa FM 105.9, no próximo domingo dia 29, juntamente com todas as plataformas de streaming digital.

Ciúme Bobo também terá um clipe. As cenas foram gravadas no próprio estúdio Boreal e o lançamento está previsto para depois do dia 1º de setembro.

O novo trabalho da cantora vai marcar o reinício em meio à pandemia. Ela, que retornou aos palcos recentemente, comemora mais um novo trabalho em parceria afinada com o carioca Eddie Moraes e a Boreal Studios.

CIUME BOBO

LETRA:

Eddie Moraes,

Douglas Raphael.

A gente tinha combinado

Parece que deu tudo errado

Pedi pra não ligar

Pra não me perturbar

Mas não adiantou

Meu coração ta machucado

Ferido, ta despedaçado

Melhor se afastar

A poeira vai baixar

Voce me machucou

Da um tempo, se liga

Desliga e para de me sufocar

Nao me amola, descola, sai fora

Eu preciso respirar

Da um tempo, se liga

Desliga e para de me sufocar

Nao me amola, descola, sai fora

Eu preciso respirar

Refrão:

Teu ciume bobo

Acabou com tudo

Sempre com esse jogo

De ficar em cima do muro

Vê se agora aprende

Que confiança se conquista

É o fim pra gente

To solta e vou ficar na pista