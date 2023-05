Vem ai o 1º Encontro Fluir para Mulheres e será presencial

O 1º Encontro Fluir para Mulheres irá trazer para você mulher, um ambiente para encontrar possibilidades, afeto, conhecimento e crescimento.

Procurando atender a demanda das necessidades femininas, que são frequentes em muitos atendimentos dentro do Fluir, a equipe busca com este evento oportunizar uma experiência para potencializar mulheres. Será um dia de palestras, dinâmicas e rodas de conversa abordando diferentes aspectos da vida cotidiana feminina.

Faremos juntas uma jornada para entender como a vida das nossas avós ainda impacta nas nossas vidas. Vamos descobrir como comer tendo o alimento como afeto e não como descarga. Pensaremos sobre o que vemos no espelho quando enxergamos nossos corpos. Teremos a oportunidade de conhecer parceiras de negócio, amigas, mulheres com quem podemos ensinar e aprender. Vamos olhar para nós mesmas e aprender a confiar mais em nós. Iremos olhar para nossas relações com empoderamento e liberdade. Vamos nos fortalecer para ocupar o lugar que quisermos. Vamos unificar força, ambiente e conhecimento para viver uma vida mais potente!

Cronograma:

I Evento Fluir – Potencializando Mulheres

Dia 17 / 06

Das 13h às 18:30

Investimento : R$ 100 – cliente fluir ganha 10% de desconto

Cronograma:

13:15 Abertura

13:30 – O papel da mulher através do tempo – Daniela Vizzotto

14h minha bibliografia alimentar – Daísa Appratto

14:30 – Alimentação e autocuidado – Gizelda Thaddeu

15h Corpo e feminino – Vinícius Colombelli

15:30 Dinâmica – Leonara

16h Coffee – Sorteio parceiras fluir

16:30 Eu confio em mim? Falando de autoconfiança feminina- Ana Tolfo

17h Divórcio e empoderamento feminino – Aline Blaskesi e Caroline Rubim

17:30 Mulheres em ambientes masculinos – Eliane Blaskesi

18h Vida potente – Gabriel Blaskesi

Encerramento

18:30 Momento de integração

Para realizar inscrição entre em contato com o WhatsApp do Fluir 55 999090814

Parceiras Fluir

Com a proposta de ajudar a alavancar negócios geridos por mulheres, nós da Fluir estamos convidando nossas clientes a serem parceiras no evento. Com a contribuição de um brinde para ser sorteado no evento, as parceiras serão convidadas a participar de uma LIVE fluir para apresentar o seu negócio.