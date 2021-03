Venda da CORSAN polarizou debates na sessão da Câmara de Vereadores

Compartilhe















Na sessão ordinária desta quinta-feira da Câmara Municipal de Alegrete, trabalho apresentado pelo vereador Anilton Oliveira/PT com moção de repúdio ao Governador do Estado, com cópia ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, pela ideia de privatizar a CORSAN, foi aprovada pela Casa sem antes ser amplamente discutida no período da ordem do dia. O autor da matéria justificou que a CORSAN é empresa eficiente e lucrativa. Tem capital 100 por cento público e está presente em mais de 300 municípios gaúchos com uma rede de mais de 6 milhões de consumidores. Se ocorrer a privatização, Anilton disse que os municípios de menor porte e a população mais pobre serão os grandes prejudicados, privilegiando setores que têm mais lucros. Acentuou o vereador que a moção também é no sentido de que os deputados estaduais não alterem a constituição estadual e que a população seja consultada.

Já o vereador Itamar Rodriguez/Progressistas rebateu admitindo que a CORSAN é lucrativa, mas não é eficiente, “ela não consegue entregar serviços”, frizou. Que hoje atende 346 municípios gaúchos, acumula passivos trabalhistas e se depara com altos salários. Citou o exemplo de São Gabriel que municipalizou o serviço e está indo bem.

O vereador Vagner Fan, líder da bancada do MDB, opinou que não é a favor da privatização porque a água tem de ser pública, embora concorde que a companhia não presta bom serviço. Precisa melhorar a gestão, enfatizou.

Para o vereador Glênio Bolsson, a privatização da CORSAN é a demonstração da falência do Estado em promover gestão.

Ao se pronunciar sobre o voto de repúdio ao Governador, o vereador Fábio Bocão não deixou de alfinetar o governador afirmando que é o menino mimado de Pelotas agora querendo vender tudo como se o Estado fosse um banco imobiliário. E o que é pior, acrescentou, vendendo o que não é dele. Reiterou que o governador, no mínimo, tem que ouvir a população.





O vereador Moisés Fontoura disse concordar que a CORSAN tem sim problemas de gestão, mas que sua arrecadação paga seus serviços e ajuda no pagamento da folha do Estado.Ao citar que o metro cúbico de água (mil litros) custa menos de R$ 6, indagou se com esse valor é possível comprar mil litros de cerveja, de refri ou de água mineral. Claro que não, brincou. A água é um bem do povo gaúcho e a empresa tem de continuar pública, completou.

O líder da bancada do PDT, Eder Fioravante lembrou que há um contrato da CORSAN com o município e cabe aos vereadores fiscalizarem sobre as atribuições das partes quanto ao que está sendo feito. É contrário à privatização “porque a água é um bem público, é nossa”, fechou.

Colocada em votação, a moção de repúdio foi aprovada por 13 votos.

Também foram aprovadas no período da ordem do dia duas moções de aplauso, sendo uma do vereador João Monteiro , encaminhada ao Prefeito de Santo Ângelo, Presidente da Câmara Municipal de Santo Ângelo e à Vereadora Luana Rolim de Moura, no reconhecimento desta Casa àqueles munícipes, pelo elevado senso de democracia, de respeito da diversidade e do entendimento da importância de espaços ocupados, tudo em vista da assunção da vereadora Luana Rolim de Moura como primeira vereadora com Síndrome de Down do Brasil. Tal moção também é em razão do transcurso do dia Internacional da Síndrome de Down, no último 21 de março, marco simbólico na luta por igualdade e reconhecimento.

A outra moção de aplauso foi apresentada pelo vereador Bispo Ênio Bastos/Progressistas, endereçada à médica Maria Del Carmen Cornejo, que está deixando a cidade. O vereador destacou o incansável trabalho dessa profissional, atuando na linha de frente da pandemia e a sua dedicação e amor pelo Alegrete, por isso o reconhecimento da Casa.

