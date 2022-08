Venda de carne de aves a granel é liberada para açougues

Share on Email

Açougues já podem vender carnes de aves e derivados a granel a partir desta semana. Com as novas regras, os estabelecimentos serão autorizados a abrir as embalagens dos produtos, que poderão ser vendidos nas quantidades desejadas pelo consumidor.

As mudanças constam em portaria da Secretaria da Saúde publicada na segunda-feira (15) e alteram o regulamento técnico referente a boas práticas na manipulação e comercialização de alimentos, de novembro de 2021.

Até então, a abertura das embalagens era proibida e havia a exigência de que os produtos fossem comercializados apenas na quantidade definida pela indústria na apresentação original do produto.

Se, por exemplo, a embalagem contivesse um quilo de peito de frango e o consumidor quisesse levar uma quantidade menor, não era permitida a abertura.

Pela nova regra, as carnes de aves e seus derivados devem ser separados dos demais produtos no balcão expositor por uma barreira física. Essa norma, porém, não precisará ser cumprida se o balcão expositor ou estabelecimento for exclusivo para esses produtos.

Caso a carne tenha um prazo de validade inferior após a abertura da embalagem, esse prazo deverá ser respeitado, devendo ser mantido o registro da data de abertura da embalagem.

A mudança atende a pedidos da indústria. “A portaria anterior, na sua magnitude, estava correta, mas era preciso uma adequação. A pessoa que mora sozinha geralmente precisa de um volume menor do produto, e a mudança atende a essa necessidade”, disse, em nota, o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos.