Venda mais adaptando o seu conteúdo para todos os públicos

Quando se trata de criar estratégias de venda e divulgar os seus produtos ou serviços na internet é senso comum que não há formato que proporciona mais engajamento que a abordagem em vídeo. Segundo dados apurados pela empresa norte-americana de publicidade digital, a WordStream, as empresas que utilizam o vídeo marketing geram uma receita 49% maior do que aquelas que não utilizam.

Ainda assim, apenas produzir o vídeo não basta, é necessário a publicação na internet e garantia que a plataforma seja capaz de entregar o conteúdo para o maior número de pessoas possível. É justamente neste ponto que a produção de conteúdo acessível é relevante.

A produção de conteúdo legendado está em alta

Quem é usuário mais assíduo de redes sociais já deve ter notado a grande oferta de vídeos legendados em praticamente todas as plataformas, uma ação que tem a intenção primária de oferecer o acesso ao conteúdo a pessoas surdas ou com baixa audição, ou seja, se baseia em uma oferta inclusiva.

No entanto, ainda que se trate de um movimento de inclusão, a demanda por esse modelo de conteúdo se mostrou muito maior que o esperado pela maioria, devido à forma que as pessoas passaram a assistir vídeos online.

É notório que atualmente as pessoas tendem a assistir vídeos com a facilidade e portabilidade dos dispositivos móveis, em especial os smartphones, o que as permite consumir o conteúdo nas mais diversas situações. Porém, quem assiste a um vídeo na hora do almoço, em um transporte público ou até mesmo na cama antes de dormir, tende a achar o áudio um tanto incômodo.

Ou seja, a demanda por criar conteúdo legendado oferece mais possibilidade de visualização não somente para quem possui problemas de audição, mas para uma extensa gama que simplesmente preferem assistir aos vídeos no mute.

É sempre importante ressaltar que a inclusão funciona dessa forma em uma série de âmbitos. Utilizando um exemplo mais prático e físico, quando você oferece um acesso facilitado para cadeirantes, você também atende as necessidades de idosos, crianças ou qualquer pessoa com dificuldade de locomoção.

Se você deseja criar conteúdos mais inclusivos para divulgar os seus produtos e serviços para um público maior, existem soluções intuitivas e simplificadas para colocar legenda em video, o que é de grande auxílio e não demanda um conhecimento específico.

Logo, não há motivos que te impeça de criar um conteúdo mais inclusivo, afinal se trata de uma solução relativamente simples, oferece um engajamento maior para as suas produções e ainda aumenta o número de visualizações, o que cria uma série de oportunidades novas para o seu negócio.

