Vendaval deixou centenas de consumidores sem energia; numa quadra da Saint Pastous os quatro postes caíram

No final da tarde de ontem(2), um temporal em Alegrete deixou mais de 4 mil clientes sem energia. A área urbana foi muito atingida conforme a assessoria da RGE.

A causa dos estragos foi em razão de uma ventania causada pela formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e o Oeste do Estado.

O temporal provocou alagamentos, quedas de árvores no interior, na região do Caverá e na ERS 377. A Defesa Civil não registrou chamados, embora muitas famílias tenham ficado sem energia em razão da queda dos postes.

Somente na rua Alci Barros Passos, no bairro Saint Pastous, o evento provocou a queda de quatro postes, todos os que fazem parte daquela da primeira quadra. Um dos moradores disse que havia protocolos de solicitação de troca, junto à RGE de um dos postes que teria sido o primeiro a cair e responsável pela queda dos demais. Por sorte não houve feridos ou danos maiores. Um dos postes ficou muito próximo de um veículo estacionado.

Em contato com a RGE, a informação foi que a ventania que ocorreu no Município foi um advento muito intenso e não há como prever a força do vento que, no caso de ontem, segundo a Defesa Civil passou de 70km. Sempre que há um protocolo as equipes realizam a vistoria e, se não é identificada iminência de queda é feito o planejamento de troca o que iria ocorrer com aqueles postes. Todos estavam programandos dentro do cronograma da empresa que já está realizando este trabalho há mais de um ano no Município.

Também foi informado pela RGE que no total foram 100 eventos emergenciais e cerca de 15 postes que caíram entre a Saint Pastous e bairro Vila Nova, os mais afetados. Porém, houve a falta de energia nos bairros Ulisses Guimarães, Nossa Senhora da Conceição, Dr. Romário, Segabinazzi, Favila e parte do Centro. No total eram 4.760 clientes sem energia elétrica.

As equipes da RGE iniciram ainda no início da noite a verificação de todos os pontos para posteriormente acionar os caminhões. O trabalho de substituição começou à noite e iria dar sequência durante a madrugada e todo dia até a conclusão de todas as trocas. ” A empresa já realiza um trabalho de troca dos postes de madeira, mas em alguns episódios o vendaval pode derrubar até mesmo os de concreto. Mas já existe o cronograma para que todos os postes sejam substituídos” – segundo informações da RGE.