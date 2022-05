Vendedores de rua trapaceiam comprador de para-brisas

Share on Email

Um homem, de 57 anos, procurou a Delegacia de Polícia e informou que foi abordado por dois indivíduos que estavam vendendo capas para bancos e limpador de para-brisas.

Segundo o que ele relatou, o pagamento foi através de um cartão de crédito do Banco do Brasil. Contudo, o problema ocorreu depois da compra, diante da conversa dos vendedores, ele não percebeu que os acusados ficaram com seu cartão.

O homem sabe apenas que os indivíduos são de Rosário do Sul e estavam em uma S10 preta. A abordagem foi na Cidade Alta.