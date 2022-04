Vendo o filho ferido, mãe descreve o choro mais intenso e profundo que já teve

Share on Email

A vivência da maternidade constitui uma nova fase da vida da mulher, e, alguns momentos ou situações comuns do dia a dia podem trazer desafios inimagináveis como o auto controle em salvar a vida de um filho, em um momento crucial, mesmo que, o desespero esteja gritando.

A alegretense Lílian Ramos, que reside em Santo Amaro da Imperatriz(S.C), fez um desabafo nesta última semana em razão de um incidente que ocorreu com o pequeno Lucas de 6 anos.

Ele tem autismo moderado, mas o que agrava os cuidados é devido a coagulação, em razão do diagnóstico de Von Willebrand, que, somada à hiperatividade com o autismo, isso torna os cuidados mais intensos.

(A doença de Von Willebrand ou VWD é uma doença genética e hereditária caracterizada pela diminuição ou ausência da produção do fator de Von Willebrand (VWF), que possui papel importante no processo de coagulação).

Veja o relato de Lilian após ele bater a face e cortar. Esse depoimento é para dividir com todas as mães que passam por momentos assim e muitas vezes se sentem como Lílian. A questão é, a cobrança que é feita a si mesma. Além disso, a rede de proteção, amigos e familiares nessas situações também são importantes. No caso de Lílian, ela descreve que teve muito mais, ainda, de pessoas que não conhece, porém, enviaram mensagens e boas vibrações.

A seguir, o desabafo de Lilian:

Quando eu falo que as mães não precisam de juízes…não precisam.

Elas se julgam, condenam e se sentenciam e, cá pra nós, a pior das sentenças vem do seu interior.

Pois nós somos cobradas a sermos fortes, pela sociedade, pelos pais e por nós.

Mas quer ver onde percebemos que não somos super poderosas?!

Quando entregamos um filho nas mãos de uma médica(o), viramos as costas e saímos pra esperar o improvável às vezes.

Eu virei as costas com meu filho chorando e sentei naquele banco e chorei, o choro mais profundo e intenso até hoje.

Chorei de medo, chorei de culpa, chorei de pavor de uma cirurgia facial(pois sei a dor do pós operatório e imaginar ele entubado me dá calafrios), mas fiquei ali, eu e Deus. Eu implorei com toda minha fé que não precisasse de cirurgia.

Quando ele saiu atônito, veio encostou em mim , eu queria abraçá-lo forte, mas não era possível, estava todo machucado.

“E eu dizia: mamãe tá aqui Lucas, ela vai cuidar de você!”

Só neste dia, ele entendeu que eu não tinha como estar lá, segurando sua mão, pois eu iria atrapalhar todo o procedimento.

Por que, talvez, entrasse em choque e gritasse e passasse mal de vê-lo sendo imobilizado e gritando de dor.

Mas entregá-lo, não significou nunca descansar enquanto não vi meu filho na minha frente vivo. Eu não parei de tremer.

Mais uma prova do amor de Deus que é infinito por nós, que me faz fielmente acreditar que tudo está nas mãos Dele!

Obrigada a todos que oraram e deixaram palavras tão lindas e carinhosas pra nós.

Teve tanta gente que me surpreendeu com gestos que achei que nunca receberia.

Eu continuo acreditando em milagres e em Deus que tem o poder e o controle de tudo!

Principais sintomas Von Willebrand

Os sintomas da doença de Von Willebrand dependem do tipo da doença, no entanto, os mais comuns incluem:

Sangramentos frequentes e prolongados do nariz;

Sangramento recorrente das gengivas;

Excesso de sangramento após um corte;

Sangue nas fezes ou urina;

Hematomas frequentes em várias partes do corpo;

Aumento do fluxo menstrual.

Normalmente, estes sintomas são mais severos em pacientes com doença de Von Willebrand tipo 3, pois existe maior deficiência da proteína que regula a coagulação.