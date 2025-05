Venha celebrar o Dia das Mães no Quiero Café

Share on Email

Neste domingo teremos uma das datas mais significativas para o comércio e para as famílias: o Dia das Mães.

Estar junto da mãe nesse dia é essencial. E poder desfrutar de uma bela estrutura, com um cardápio repleto de opções gostosas, melhor ainda, né?!

Por isso, o Quiero Café te aguarda neste domingo com opções prontas de Box (caixa com itens deliciosos) ou dando a chance de você personalizar do jeito que preferir.

O Box Encontro, por exemplo, tem uma medialuna de Nutella com morango de dar água na boca; já o Box Aconchego tem uma tortinha gourmet que certamente vai te proporcionar uma explosão de sabores.

Além disso, você pode criar a sua box do jeito que quiser. Faça a sua encomenda pelo WhatsApp (55) 99981-0999 ou diretamente na loja, que fica na General Vitorino, 302, ao lado do Banco do Brasil.

Para o dia-dia, o Quiero Café oferece opções de pratos bem elaborados, com preço especial para o seu almoço. Aproveite a salada e o café cortesia.

Abaixo, seguem as opções do cardápio com os pratos de cada dia.

Te aguardamos aqui no Quiero Café.