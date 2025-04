“Venha o Teu Reino”, espetáculo de Páscoa encenado por fiéis, encantou o público

Fiéis dessas igrejas se dedicaram aos ensaios com seus respectivos grupos. Corais, grupo de teatro e integrantes do CAID participaram com apresentações de teatro, dança, pantomima (teatro sem fala), abrilhantaram ainda mais o evento.

A entrada para o espetáculo foi um quilo de alimento não perecível, arrecadado em prol do CAID Social, que fará a distribuição às famílias atendidas pelo projeto em Alegrete.

A produção foi inspirada em um trecho da oração do “Pai Nosso”, que deu nome ao espetáculo: “Venha o Teu Reino”. “Encenamos a história da luta de uma mãe que reconduz sua filha à crença na existência de um Deus supremo, após tê-la criado dentro desse caminho desde a infância”, explica Cibele Brum, uma das coordenadoras da apresentação.

Cada ato do espetáculo representava uma fase da vida da filha, relembrando sua trajetória com Deus — trajetória essa que havia sido esquecida por ela em meio às distrações e compromissos do dia a dia. “Foi um espetáculo de duas horas com um foco principal: ao relembrar a trajetória da filha com Deus, enfatizamos a vida de Jesus, desde a criação do mundo até a ressurreição. Ficamos impactados até hoje pela forma como o público reviveu cada cena conosco no palco. Foi realmente emocionante”, destaca Cibele.

Fotos: CAID