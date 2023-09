Vera Cruz vence municipal de basquete

No último dia 2, foi consolidada a primeira edição do Campeonato municipal de basquete. Nesta edição, 4 equipes inscritas abrilhantaram e deram um toque especial para o evento.

O palco dos jogos foi o ginásio do Colégio Divino Coração, que registrou partidas disputadíssimas e com alto nível técnico.

A equipe do Basquete Vera Cruz foi a grande campeã, ao vencer o time Grená do núcleo do CDC, pelo escore de 42 a 39.

“Pela intensidade dos jogos acabamos excedendo o horário e realizaremos a disputa de 3° e 4° lugar em uma próxima data, mas o que precisamos exaltar foi o espírito competitivo que cada atleta levou para dentro de quadra e as centenas de pessoas que passaram pelo Ginásio do CDC, podem provar isso, agradecemos a cada um que compareceu e nosso muito obrigado aos colaboradores que fizeram isso possível. Parabéns a todos e que possamos realizar mais eventos como estes, pois essa gurizada merece”, destacou Marcelo Alves, um dos organizadores do evento, e incentivador da modalidade no município.

O evento foi realizado pela Associação Alegretense de Basquetebol em parceria com a Associação Jogos da Solidariedade – AJS.

Confira os resultados:

CDC Amarelo 34 x 45 Vera Cruz

CDC Grená 41 x 57 Honório Lemes

CDC Amarelo 27 x 35 Grená

Honório 20 x 62 Vera Cruz

Amarelo 56 x 15 Honório Lemes

Final:

Vera Cruz 42 x 39 Grená

Fotos: reprodução