Veranico de maio mostra a leveza das pessoas nas rua de Alegrete

Essa semana está marcada por temperaturas mais elevadas em que em vez das jaquetas e casacos, os alegretenses estão circulando com camisetas e roupas bem leves. Pode ser considerado o conhecido veranico de maio- um evento climático comum nesta época do ano.

Nas ruas é visível o quanto as pessoas estão confortáveis com esta temperatura em pleno outono. A partir do próximo sábado (17), está previsto chuva em Alegrete até a quarta feira, quando, novamente haverá mudança da temperatura.

E durante cinco dias, começando na próxima quarta feira(21) teremos as mínimas em torno de 7º C em Alegrete e as máximas vão ficar em torno de 21º C.