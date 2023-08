Vereador alerta que vagas do rotativo, em rua do centro, não foram autorizadas

Share on Email

Condutores de Alegrete buscaram o vereador Itamar Rodriguez (PP) para reclamar que a empresa que realiza o trabalho do estacionamento rotativo, em Alegrete, estava cobrando pelas vagas na Rua Nossa Senhora do Carmo sem ter o decreto que autoriza para esse serviço. Informa que entrou em contato com o Secretário de Segurança e Mobilidade, Daniel Biachi Rosso, e foi informado que, realmente, não há nada oficial em relação a estas novas vagas. O vereador solicitou à empresa que os valores que já foram cobrados sejam devolvidos aos condutores.

A empresa, conforme o Secretário não havia comunicado à Prefeitura de que iria iniciar a cobrança do serviço naquela rua. A determinação é de que seja feito de forma oficial para que só então se emita um decreto autorizando para este fim.