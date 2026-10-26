Vereador apresenta projeto para ter Rua de Lazer em Alegrete

O projeto Rua do Lazer, de autoria do vereador Joceli Oviedo, está entre as propostas em pauta na Câmara de Vereadores de Alegrete. A iniciativa tem como objetivo transformar, temporariamente, uma rua ou avenida do município em um espaço exclusivo para a realização de atividades esportivas, recreativas e culturais, voltadas à comunidade.

De acordo com o vereador, a proposta prevê a realização do evento uma vez por mês, aos domingos ou feriados, durante o período da manhã. A escolha dos locais ficaria sob responsabilidade da Prefeitura, de forma que a iniciativa contemple os diferentes bairros da cidade.

A proposta prevê que as vias escolhidas ofereçam condições adequadas de segurança para os participantes. Para isso, será necessária uma estrutura organizada, incluindo medidas para o controle e a orientação do trânsito, garantindo que crianças, jovens e demais moradores possam aproveitar as atividades com tranquilidade.

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A programação poderá reunir diferentes modalidades esportivas, atrações culturais e opções de lazer, proporcionando momentos de convivência e integração entre os moradores.

Segundo Joceli Oviedo, a Rua do Lazer representa uma alternativa importante para fortalecer as comunidades dos bairros, incentivar a prática esportiva e ampliar as oportunidades de participação em atividades recreativas e culturais.

O vereador também destaca que a iniciativa poderá contribuir para a valorização das comunidades e para a descoberta de novos talentos, oferecendo às crianças e aos jovens espaços de participação, desenvolvimento e socialização.

Com a proposta, a intenção é levar opções de lazer para mais perto da população, estimulando a ocupação dos espaços públicos de forma organizada e segura e promovendo mais qualidade de vida aos moradores de Alegrete.