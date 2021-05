Vereador Bocão atende muita gente em seu gabinete

Compartilhe















Um dos vereadores que mais recebem pessoas em seu gabinete na Câmara Municipal é Fábio Perez, o Bocão (PP).

Conhecido antes de se eleger por estar nos bairros, ele diz que continua atendendo as demandas das pessoas da comunidade, de Alegrete, que o procuram e sempre que pode vai aos locais ver direto o que o povo quer.

Ele diz que as maiores reclamações é a falta de bueiros, cascalho e calçamentos nas vilas e bairros, um problema crônico na cidade, considera.

Quanto a ser polêmico, enfático em suas colocações, o vereador diz que maneirou um pouco, mas sempre que precisa, disse que fala mesmo, porque segundo ele não pode virar as costas para os 2.249 votos que recebeu e para quem não tem voz e espera de um vereador esse canal, pondera.

,

O vereador diz que todos os dias vai à Câmara e, em seu gabinete, recebe as pessoas que além dos pedidos para os problemas de infraestrutura, buscam orientação para consultas e exames, dentre outras demandas.

-Eu faço 8h por dia e ainda vou aos bairros, vilas e no interior do Município onde as pessoas precisam, enfatiza. Bocão disse que fez 90 km para ir à uma Escola no Silvestre no pleito para evitar que fechasse a educação infantil e comemora que este nível de ensino vai permanecer na Escola Estadual Santa Inês.

Vera Soares Pedroso