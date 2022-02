Vereador Bocão deverá ser expulso do PP

Há pouco mais de um ano do seu primeiro mandato eletivo como vereador pelo PP, e sendo o vereador mais votado nas últimas eleições, Fábio Perez- Bocão poderá deixar a sigla do partido que tem a maior bancada da Câmara em Alegrete.

Sempre enfático e com posições bem definidas o vereador adotou práticas de estar nos bairros e, também ir ao interior do Município falando com as pessoas e vendo de perto as reclamações das comunidades, sendo assim um dos mais ativos neste trabalho.

Acontece que há alguns meses, em suas redes sociais e, na tribuna da Câmara, ele tem demonstrado algumas posições contrárias a ideologia do partido pelo qual se elegeu.

O próprio Vereador disse que solicitou a sua expulsão do partido, porque não está mais se identificando com as diretrizes da sigla, mas que por enquanto segue no PP e não é nada pessoal com alguém da Câmara.

O presidente do PP de Alegrete, Henrique Dornelles, disse por telefone que o próprio Vereador pediu a sua expulsão e que realmente ele não vem compactuando com a ideologia do Partido e vai contra algumas de suas lideranças. Dornelles disse que em reunião com a Executiva abriram uma sindicância no diretório estadual que está analisando o processo do vereador de Alegrete e que provavelmente ele seja expulso. Se isso acontecer, disse Henrique, ele não perde o mandato e pode ir para qualquer outra agremiação partidária e seguir sua vida politica, informou.

O vereador Bocão confirmou que a decisão passa pelo diretório estadual e que se sair do PP tem outros partidos que poderá integrar como PT ou PDT.