Vereador cria projeto para aproveitar laterais de estradas de Alegrete com plantação de hortifrutigranjeiros

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (L) N° 0018/2020

Dispõe sobre a utilização de áreas laterais das estradas municipais para plantio e cultivo de grãos e outros produtos que componham a merenda escolar das Instituições de Ensino do Município de Alegrete.

Art 1° Fica autorizada a utilização, através de permissão, de áreas laterais das estradas municipais para plantio e cultivo de grãos .

§único Para os efeitos desta Lei, áreas laterais são aquelas que ficam à beira da pista de rolamento, estendendo-se até o limite definido em lei .

Art. 2º Poderá fazer uso das áreas referidas no artigo anterior, quem for proprietário de área lindeira, arrendatário de área lindeira ou, ainda, for possuidor com justo título de área lindeira, desde que comprove ter posse ininterrupta por mais de cinco anos .Art. 3º Compete a Secretaria Municipal de Agricultura, em caráter exclusivo, permitir a utilização das áreas referidas no Artigo 1º, cabendo ao Poder Executivo Municipal regulamentar a administração e fiscalização das mesmas .Art. 4° É vedado aos permissionários, órgãos e entidades públicas realizarem, autorizarem ou permitirem qualquer edificação nas áreas referidas no artigo anterior, sob pena do embargo da obra, bem como obstaculizar os serviços de manutenção da rede elétrica .

Art. 5º Salvo outra disposição legal aplicável, à ocupação aplica-se o seguinte: I – prazo de validade da autorização: até um ano;

II – prazo de validade da permissão: até três anos .

Art. 6º Pela utilização de que trata o Artigo 1°, o permissionário deverá repassar exclusivamente ao FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ÀS ESCOLAS RURAIS aqui instituído e que será regulamentado em lei específica, o seguinte :

I – para as culturas de soja, milho ou trigo, o equivalente em dinheiro a seis sacas por hectare plantada, por cada safra, cujo preço obedecerá a média praticada pelo mercado de empresas estabelecidas no Município de Alegrete;II – para a cultura do arroz, o equivalente em dinheiro a doze sacas de arroz tipo 1, classificação 58 de grão inteiro por cada safra, por hectare, cujo preço obedecerá a média praticada pelo mercado de empresas estabelecidas no Município de Alegrete .Art. 7º São vedados:I – a queima da vegetação existente na área objeto da permissão;

II – o descarte de entulhos ou resíduos na área objeto da permissão;

III – o uso ou a ocupação da área objeto da permissão para pastoreio de animais .

IV – a perfuração do solo e a retirada de terra ou cascalho da área objeto da permissão .Art. 8º Às infrações previstas nesta Lei são aplicáveis às seguintes sanções, de forma gradativa :I – embargo da obra e interdição por 15 dias;

II – apreensão de bens, mercadorias ou equipamentos que estiverem sobre a área objeto da permissão;

III – multa no valor equivalente a 50 URMA-Unidade de Referência Monetária de Alegrete;

IV – cassação da permissão .§ único As sanções previstas neste artigo podem ser aplicadas cumulativamente se houver reincidência .Art. 9º Todo e qualquer dano provocado por culpa ou dolo do permissionário na área objeto da permissão deverá ser imediatamente comunicado ao Poder Público Municipal .§ único O Município de Alegrete deverá ser indenizado pelo permissionário das despesas que realizar na reparação do dano por este provocado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.Art. 10º Fica instituído no âmbito do Município de Alegrete, o FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ÀS ESCOLAS RURAIS, que será administrado pelo Conselho Municipal de Educação, após regulamentação por lei específicaArt. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.