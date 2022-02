Vereador de São Vicente do Sul morre aos 26 anos

O vereador de São Vicente do Sul Matheus da Silveira Just (PDT), de 26 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (10), em um acidente na BR-287, entre Mata e São Pedro do Sul, na Região Central do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Matheus estava em uma carreta, que colidiu na lateral de outra, que vinha em sentido contrário. Com o impacto, o veículo saiu da pista e Matheus foi lançado para fora da carreta e morreu na hora, diz a PRF. A pista chegou a ficar interditada, mas já foi liberada.

O diretório estadual do Partido Democrático Trabalhista lamentou a morte do vereador.

“O jovem Matheus era vereador eleito e estava em seu primeiro mandato na Câmara Municipal, muito dedicado e querido em sua comunidade. Nesta hora tão difícil estendemos nosso abraço a família e amigos”, diz comunicado assinado pelo presidente da sigla, Ciro Simoni.

Matheus é o segundo vereador de São Vicente do Sul a morrer nesta semana. Na segunda (7), o vereador Gilberto Rosa (Progressistas) morreu vítima de um infarto.

Fonte: G1