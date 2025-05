Vereador Éder Fioravante entrega Moção de Apoio à criação da Secretaria Estadual da Mulher

Durante a 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada no início do mês, foi aprovada por unanimidade a Moção de Apoio à Criação da Secretaria Estadual da Mulher, proposta pelo vereador Éder Fioravante. A iniciativa foi encaminhada ao Governo do Estado com o objetivo de contribuir com o debate sobre a formulação de políticas públicas voltadas à proteção da população feminina.

Na ocasião, o vereador utilizou o espaço do pequeno expediente para citar os nomes de nove mulheres vítimas de feminicídio durante o feriado de Páscoa. Segundo ele, a criação de uma secretaria específica para tratar das questões relativas às mulheres é uma medida necessária diante dos índices de violência registrados.

A entrega simbólica da moção ocorreu durante o evento “Dia D – Mulheres em Debate”, promovido com o apoio da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal. O documento foi entregue à representante da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, Fabi Dutra.

De acordo com o vereador, o momento foi escolhido para reforçar a urgência da pauta e garantir que a demanda seja levada à esfera estadual com o respaldo da sociedade civil organizada.

Na sessão mais recente da Câmara, foi lido o ofício enviado pelo Governo do Estado em resposta à moção. O conteúdo do documento não foi detalhado publicamente até o momento.

A Moção de Apoio segue como uma das ações legislativas de Éder Fioravante no segundo mandato, voltada à discussão de mecanismos de proteção e prevenção à violência contra mulheres.