Vereador Ênio Bastos realiza audiência pública sobre feminicídio

A violência contra mulher seja física, psicológica e material é uma realidade, e por incrível que pareça, em alguns casos até aumentou na pandemia. Por outro lado, denunciar e buscar ajuda, ainda, é um problema enfrentado por muitas mulheres em Alegrete.

A Câmara de Vereadores criou um Comitê em Defesa da Mulher, integrado pelos vereadores Bispo Ênio, Firmínia Soares e Dileusa Alves, justamente para ajudar nesta causa aqui no Município.

E para dar ciência do que as mulheres podem e tem ao seu alcance em serviços públicos, o vereador Bispo Ênio Souza promove, neste 20 de agosto, uma audiência pública com a participação do Deputado Airton Lima- Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do RS que vai abordar feminicídio.

Silêncio mata

A audiência será às 18h e no plenário da Câmara devido a pandemia poderão estar presentes até 30 pessoas

– É importante que tanto os órgãos, rede e ONG que já tratam desses assuntos na cidade possam participar, assim como as mulheres em geral, para que saibam o que fazer, onde denunciar e buscar seus direitos. Estamos juntos nesta causa, porque sabemos o quanto muitas sofrem sem saber onde pedir socorro

Confira os links e endereços para quem quiser acompanhar esta audiência nas redes sociais

