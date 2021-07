Vereador Fan é eleito para direção da ULFRO

Share on Email

O vereador Vagner Fan/MDB, representante da Câmara Municipal de Alegrete junto à União dos Legislativos da Fronteira Oeste, participou, na semana passada, em Quaraí, da eleição da nova diretoria da entidade para um mandato tampão até fevereiro de 2022.

A posse dos eleitos será no dia 30 de julho. No seu retorno à cidade, o vereador Vagner Fan disse acreditar que possa agregar muito para o município pois a ULFRO, com a participação de representantes de câmaras municipais de 13 municípios da região, é referência em todo o Estado.

Uma de suas iniciativas é a realização de um levantamento das demandas de Alegrete, com a participação de setores da comunidade para elencar o que é prioritário, mas aponta que o estímulo a iniciativas que se direcionam na geração de emprego e renda será prioridade na pauta.

Por Alair Almeida