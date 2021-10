Vereador Fan participou da reunião da ULFRO em São Borja

Na sexta-feira(24), o vereador Vagner Fan participou da reunião da ULFRO (União dos Legislativos da Fronteira Oeste). A reunião contou com autoridades de toda a fronteira, prefeitos, assessores, Presidente da FAMURS e o Prefeito de São Borja Eduardo Bonotto, Senhor Luiz Carlos Bussato – Secretário de Articulações – AVANÇAR/RS, Marjore Kauffmann – Diretora Presidente da FEPAM e Frederico Antunes – Líder do Governo do Estado e Deputado Estadual que está à frente de Ações do Governo na Região da Fronteira.

Durante a reunião, Fan encaminhou o projeto do Hospital do Coração da Fronteira e pedido de informação sobre a construção do Presídio Estadual de Alegrete.



Outros assuntos de extrema importância para a região foram abordados, dentre eles: investimentos de infraestruturas como estradas no estado e região, informações sobre a venda CEEE e os números das receitas, arrecadações e destinação dos valores aos municípios. O líder do Governo do Estado destacou a destinação de veículos à saúde e bombeiros para algumas cidades da região, e para hospitais, um repasse que ultrapassa R$ 4.000.000,00.

O Senador Luiz Carlos Heinze, apresentou diversos projetos que beneficiam os municípios da fronteira, falou também da situação da ponte do Rio Ibicuí e repassou informações sobre mais investimentos para o desenvolvimento da região.

Fan desde o início do seu mandato tem procurado atender as demandas da comunidade, estando à frente de vários projetos, diversas causas e parceiros de tantas outras ações e como representante do Legislativo na ULFRO, demonstra o interesse em buscar soluções que promovam ALEGRETE e Região, contemplando suas riquezas não só da agricultura e pecuária, como também turismo, empreendedorismo, educação e principalmente saúde.