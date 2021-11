Vereador Fan pede manutenção do calçadão

Share on Email

Passados quase dois meses da reportagem realizada pelo PAT que mostrou as condições do calçadão de Alegrete com lajotas quebradas, lixeiras velhas, bancos sem parte das madeiras e outros problemas, a situação continua a mesma.

Na sessão da Câmara deste dia 11, o vereador Vagner Fan solicitou que sejam feitos alguns reparo no calçadão, visto que deveria ser um cartão postal da cidade.

– Também se aproxima o final de ano em que muitas pessoas vêm visitar seus familiares e ver um espaço público bem no centro da cidade nestas condições não é nada bom, atesta o vereador.

Enquanto era feito o registro das condições do principal passeio público do centro da cidade, foi verificado o trânsito de veículos pelo calçadão, o que ajuda a afetar ainda mais as lajotas que já estão quebradas ou soltas, sem contar que o local é para trânsito de pedestres.

A reportagem entrou em contato com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, para saber se há algum projeto ou trabalho a ser realizado de imediato no calçadão, porém, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

O PAT permanece à disposição de qualquer informação da Secretaria correspondente.