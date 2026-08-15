Vereador Gilmar Martins propõe reforço na segurança viária e fiscalização nas rótulas de Alegrete

Indicação aprovada pelo Legislativo sugere intensificação da educação para o trânsito e presença da Guarda Municipal em pontos de maior movimento

O vereador Gilmar Martins, do PCdoB e integrante da Federação Brasil da Esperança, apresentou uma indicação ao Poder Executivo propondo o reforço das ações de segurança viária e fiscalização nas rótulas de Alegrete.

A proposição, aprovada pelo Legislativo, solicita a intensificação das atividades de educação para o trânsito e a ampliação da presença da Guarda Municipal, principalmente nas proximidades das rótulas. Conforme a justificativa apresentada pelo vereador, esses locais têm registrado um número significativo de acidentes.

Entre as medidas sugeridas está a realização de fiscalização preventiva e permanente nos horários de maior movimento. A atuação teria como objetivo orientar os condutores, prevenir infrações e contribuir para uma circulação mais segura.

Segundo Gilmar Martins, a iniciativa pretende reduzir o número de acidentes e ampliar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que circulam diariamente pelas vias do município.

“A proposta é sensibilizar a Administração Municipal para a adoção de providências capazes de preservar vidas, prevenir acidentes e promover um trânsito mais seguro e humanizado”, afirma o vereador na justificativa da indicação.

Com a aprovação da matéria, a sugestão foi encaminhada ao Poder Executivo Municipal, que deverá avaliar as providências propostas e a possibilidade de implementar as medidas solicitadas.

A iniciativa coloca novamente em debate a segurança nas rótulas e a necessidade de ações preventivas no trânsito de Alegrete, especialmente nos períodos de maior circulação de veículos e pedestres.