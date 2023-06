Vereador Itamar quer que recursos às escolas estejam, de forma clara, no site da Prefeitura

Share on Email

Com objetivo de deixar transparente o que chega de verba em cada escola municipal, de acordo com número de alunos, servidores tanto das EMEBs, EMEIS e polos educacionais o vereador Itamar Rodriguez (PP) colocou um PL solicitando que no site da Prefeitura seja especificado, de foma bem clara, esses dados para que a comunidade e a própria Câmara saiba sobre esses recursos.

O vereador diz ser importante saberem o montante de recursos federais repassados aos município e como são fracionados aqui em Alegrete para que a comunidade possa acessar – Nós mesmos que fazemos a fiscalização temos dificuldade para acessar e, às vezes, através de requerimentos demoramos a ter as repostas. O vereador Anilton Oliveira(PT) cumprimentou o veredaor Itamar sobre o tema, dizendo ser fundamental todos saberam o que chega e como é distribuído às escolas de Alegrete.

As direções de todas as escolas municipais precisam sempre que estragar algo em sua escolas comunicar o setor responsável na Prefeitura, que depois faz a tomada de preços de três empresas, pelo menor preço, para comprar ou mandar consertar. E todos os gastos e aquisões é feita a prestação de contas, inclusive com fotos, mesmo que seja de um lápis, observou a diretora de uma EMEB.

Pequenos reparos, como por exemplo, uma caixa de descarga que estraga em uma escola, as direções podem usar recursos do CPM, no caso para reparos que requerem mais urgência.

O Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer diz que as informações estão disponíveis no Portal da Transparência e não vê nehum problema em disponibilizar toda e qualquer informação.