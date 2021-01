Vereador, mais uma vez, gestiona médico perito para Alegrete

Compartilhe















A cidade de Alegrete está sem médico perito do INSS, há quase três anos. Nesse tempo, o vereador Luciano Belmonte trabalhou muito na tentativa de fazer com que peritos viessem atender aqui. Por um tempo um médico vindo de Santa Catarina esteve no Município prestando este atendimento, visto que a demanda por perícia é grande.

O problema continua e a comunidade permanece pressionando pela vinda deste profissional para o Município.

A última tentativa do vereador Belmonte, após contato com a assessoria do deputado estadual, Frederico Antunes e Deputado Federal Pedro Westphalen foi o envio de um ofício ao presidente do INSS.

Nesse documento ele solicita mais uma vez a destinação de um médico perito para a agência local da Previdência Social.

Atualmente os alegretenses precisam ir a Uruguaiana, Livramento, Santiago e até em Santa Maria para fazer a perícia. Isso gastando do próprio bolso.