Vereador mirim pede mais acessibilidade em Alegrete

A sessão de vereador mirim realizada, na última semana em Alegrete, evidenciou a participação de crianças representando cada um dos 15 vereadores e que ocuparam a tribuna para solicitar melhorias na suas escolas ou nas comunidades do entorno dos educandários.

O representante do vereador João Monteiro-aluno da APAE, Rhuan apresentou um das pautas mais pertinentes e que e merece atenção imediata, a acessibilidade. O menino, aluno da escola Paul Harris por ser cadeirante levou esta reivindicação à sessão de vereador mirim. Isso mostrou também a necessidade de acessibilidade em prédios públicos de Alegrete como a própria prefeitura do centro da cidade e na Câmara de Vereadores, para que pessoas possam falar no púlpito do plenário do Poder Legislativo.

O pequeno vereador mirim por um dia, acompanhado do Vereador João Monteiro, discorreu sobre o tema nessa sessão que por si só toca os presentes pela participação das crianças.

O vereador João Monteiro comentou: ” vivemos momentos que tocam o coração e fazem a gente pensar que realmente temos muito o que fazer na construção de uma sociedade”.

Rhuan depois do dia de Vereador Mirim, na Câmara, teve a oportunidade de conhecer a Administração Municipal e ir pessoalmente entregar o projeto para o Prefeito e pro Vice Prefeito.

“Além de todos os momentos emblemáticos, visitamos a Secretaria de Planejamento para sensibilizar os técnicos da importância da acessibilidade sempre, em todos os projetos, e tivemos um encontro que nos emocionou ainda mais: ele conheceu a Larissa, estagiária da Secretaria de Administração, que tem uma coisa em comum com o Rhuan, um potencial enorme de fazer qualquer coisa

-Foi bonito ver esse encontro e pensar no quanto é importante que cada pessoa tenha seu espaço, suas oportunidades e seus sonhos respeitados, atesta.

João Monteiro disse que a gente fala tanto em inclusão, mas ainda existem muitas barreiras que precisam ser derrubadas, e não são só as barreiras físicas. Muitas vezes, as maiores estão na forma como a sociedade enxerga as pessoas com deficiência. -Que a gente consiga, cada vez mais, abrir portas em vez de criar obstáculos.