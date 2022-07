Vereador Moisés agiliza ligação de água a famílias do bairro Izabel

Share on Email

Moradores da Rua Ver. Jesus Franco terão água potável

A proposição do Vereador. Moisés Fontoura, no último mês de março, junto à CORSAN e à Prefeitura foi atendido nesta semana.

Cerca de 08 famílias que fizeram casa na Rua Jesus Franco no bairro Izabel só puderam solicitar a regularização de água, depois dessa proposição do Vereador.

Rua do bairro Izabel

A CORSAN, através dos seus profissionais fez toda a ligação e, agora aguardam por parte do município a colocação dos bueiros para canalização do esgoto.

Para o Vereador Moisés Fontoura isso possibilita uma melhora na qualidade de vida das famílias e comprova a importância da presença da CORSAN pública no município.