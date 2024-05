Vereador Moisés Fontoura dedica sessão da Câmara aos 10 anos do Portal Alegrete Tudo

Na noite de terça-feira, 14 de maio de 2024, a Câmara Municipal de Alegrete realizou sua 26ª Sessão Ordinária. Presidida pelo vereador Moisés Fontoura, a sessão teve início com a leitura de documentos relevantes, incluindo ofícios de gabinete, mensagens retificativas, emendas substitutivas e pedidos de informação parlamentar e providências.

O vereador Moisés Fontoura, presidente da câmara, dedicou a sessão em homenagem aos 10 anos do Portal Alegrete Tudo. Ao longo de uma década, o PAT tem desempenhado um papel crucial na comunicação e na disseminação de informações para a comunidade local e demais leitores sem fronteiras, diante da rede on-line. A dedicação do vereador em reconhecer este marco na vida do portal demonstra a relevância que iniciativas de comunicação têm na vida cotidiana de todos.

Durante a sessão, foi observado um minuto de silêncio em memória do falecimento do senhor Abrilino Alves Ribeiro, pai do vereador Luciano Belmonte, ocorrido na última segunda-feira.

A Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social (CIDBES) apresentou seu parecer sobre vários projetos legislativos, abrangendo projetos de lei ordinária, decretos legislativos e projetos de lei complementar.

Na Ordem do Dia, foi votada e aprovada por unanimidade a moção de apoio número 17/2024. A moção, proposta conjuntamente pelos vereadores de Alegrete, solicita o remanejamento de recursos do Fundo Eleitoral para auxiliar na recuperação do estado do Rio Grande do Sul, que foi gravemente afetado pela maior catástrofe climática já registrada. A moção será encaminhada ao Presidente do Senado Federal, Sr. Rodrigo Pacheco, e ao Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Arthur Lira, em apoio ao Projeto de Lei nº 1537/2024, de autoria do Senador Irineu Orth.

Além dos procedimentos legislativos, os vereadores tiveram a oportunidade de apresentar suas iniciativas e trabalhos durante o Pequeno Expediente, onde cada legislador dispôs de sete minutos para discursar.