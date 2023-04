Vereador pede a ministro dos transportes nova ponte sob o Rio Ibirapuitã em Alegrete

O vereador Anilton Oliveira esteve em Uruguaiana na entrega da obra de recuperação da Ponte Internacional, que liga aquele município à cidade argentina de Paso de Los Libres. Estavam presentes os ministros Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, e Renan Filho, ministro dos Transportes.

O legislador aproveitou para entregar um documento ao ministro Renan, oficializando a necessidade de construção de uma nova travessia sobre o Rio Ibirapuitã, em Alegrete. O Governo Federal finalizou a obra de recuperação de ponte que liga Brasil à Argentina, em Uruguaiana, o que proporcionou a vinda do ministro Renan.

O Governo Federal, através do Ministério dos Transportes, entregou a obra de recuperação da Ponte Internacional Getúlio Vargas, localizada na BR 290, na divisa entre Uruguaiana, no Rio Grande do Sul e Paso de los Libres, na Argentina. De acordo com dados do Ministério dos Transportes, foram investidos R$ 6,3 milhões na execução da recuperação estrutural da ponte.

“Para conquistar e transformar, é preciso trabalhar muito e ir atrás do que Alegrete precisa. Encaminhamos ao Ministro dos Transportes, Renan Filho, solicitação de investimento para construção da sonhada e necessária segunda travessia sobre o Rio Ibirapuitã”, pontuou o petista.

Conforme Anilton, o ministrou ouviu atentamente a demanda do município, a qual considera fundamental para dar fim ao drama que se estende há décadas, cada vez que há cheias no rio que circunda a cidade.

“Estivemos lá, acompanhando a delegação do governo federal, junto aos ministros Paulo Pimenta e Renan Filho, quando entregamos solicitação oficializando a necessidade de construção de uma nova travessia sobre o Rio Ibirapuitã, aqui no Alegrete” explicou o vereador.

Para o vereador alegretense a entrega ao ministro Renan Filho, marca a solicitação oficial para que o Ministério dos Transportes faça investimento para a construção da tão necessária nova Ponte sobre o Rio Ibirapuitã.

Fotos: reprodução