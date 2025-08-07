Vereador propõe consulta pública sobre o estacionamento rotativo em Alegrete

Na primeira sessão após o recesso parlamentar na última segunda-feira (04), chamou a atenção o requerimento Nº 28/2025, de autoria do vereador Eder Fioravante, que propôs a realização de consulta plebiscitária sobre a cobrança do estacionamento rotativo.

O autor defendeu que, desde que foi aprovado o novo sistema de estacionamento rotativo, existem discordâncias de comerciantes, trabalhadores e moradores das áreas centrais da cidade. Enfatizou que a Câmara possui a competência de propor mecanismos de escuta e participação popular, capazes de subsidiar o debate público com legitimidade, representatividade e de forma democrática.

“É uma consulta popular para saber se necessita e precisa de um estacionamento rotativo em nossa cidade”, ponderou o vereador. “Nada mais justo que consultar a população sobre o tema”, complementou o vereador Vagner Fan.

O vereador relatou a recente aprovação do projeto que instituiu o sistema de estacionamento rotativo pago em vias públicas no Município de Alegrete; as diversas manifestações de descontentamento por parte de comerciantes, trabalhadores e moradores das áreas centrais da cidade, que expressam preocupações legítimas quanto aos efeitos sociais e econômicos da medida.

Ele menciona que a Câmara Municipal possui competência para propor mecanismos de escuta e participação popular, conforme previsto no Art. 91 da Lei Orgânica do Município, cabendo ao Poder Legislativo zelar pelo interesse público e pela transparência das decisões que impactam a vida dos cidadãos. Eder salienta, ainda, o disposto no Art. 115 do Regimento Interno da Câmara, que respalda a apresentação de requerimentos pelos vereadores como instrumento de representação dos anseios da sociedade.

Em seu requerimento citou que o avanço das tecnologias de informação permite ampliar o alcance e a efetividade da participação cidadã, tornando possível a escuta direta da população por meio de meios digitais oficiais; sendo assim requer nos termos regimentais, que seja realizada uma consulta referendária, por meio do site oficial da Câmara Municipal de Alegrete, sobre a cobrança pelo uso do estacionamento rotativo em vias públicas do município.

“A consulta deverá ser amplamente divulgada nos canais institucionais, garantir acesso facilitado aos cidadãos e permanecer disponível por prazo razoável, de modo a permitir ampla participação da população”, reiterou Fioravante.

Em sua justificativa, pontuou sobre a adoção de políticas públicas que afetam diretamente o cotidiano da população devem ser acompanhadas de mecanismos de escuta ativa e participação democrática. “O sistema de estacionamento rotativo, ao incidir sobre o espaço urbano de uso coletivo, interfere na mobilidade, na atividade comercial e na rotina das famílias alegretenses”, cita.

Para o proponente, diante das crescentes manifestações de insatisfação popular, é dever da Câmara Municipal oportunizar à sociedade um canal legítimo de manifestação sobre o tema, em consonância com os princípios constitucionais da gestão participativa, da legalidade, da moralidade e da eficiência. “Assim, propõe-se este requerimento como medida concreta para garantir que a vontade da população seja efetivamente considerada na construção e revisão das políticas públicas locais”, finalizou o pedetista.

Os vereadores Gilmar Martins, José Rubens Rosa Pillar, Leandro Meneghetti e Carol Figueiredo contribuíram com sugestões e observações.

“Há questões urbanísticas que precisam ser consultadas”, disse o vice-presidente, vereador Paulo Berquó. Para aprimorar o texto da consulta popular, a mesa diretora retirou o requerimento da pauta. A matéria ficou para uma segunda rodada de debates. O que deve acontecer nas próximas sessões do legislativo.