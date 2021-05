Vereador propõe criação de cemitério para animais domésticos

Compartilhe















Vereador apresentou projeto para que Alegrete tenha Cemitério para animais domésticos.

Na sua argumentação, o vereador Cléo Trindade afirma que os animais domésticos – especialmente cães e gatos – são considerados membros da família, com estreito vínculo afetivo de forma duradoura. Quando um animal doméstico morre, os proprietários se deparam com extrema dificuldade para destinar os restos de forma digna e respeitosa. Afinal, a perda de um animal doméstico é tão dolorosa quando a de um ser humano, citou.

Conforme explica o vereador, o município precisa definir um local apropriado onde as famílias possam enterrar seus animais de estimação e, assim, resolver um problema ambiental e de saúde pública.

Afinal, qual a destinação que é dada aos animais domésticos que morrem na cidade ? Alegrete não tem um local onde eles possam ser enterrados. Por isso, tem sido comum encontrar animais mortos no leito de ruas, avenidas, proximidades do perímetro urbano e agora com mais frequência nos containers da Limpeza Pública.

Para solucionar este problema, o vereador Cléo Severo Trindade apresentou, na última reunião da Câmara, uma indicação em que sugere à Prefeitura a criação de um cemitério público para animais domésticos.