Vereador propõe criação de fábrica de artefatos de cimento com mão de obra prisional

Na segunda-feira(23), durante a sessão Ordinária da Câmara Municipal, o vereador Vagner Fan, realizou uma indicação à Prefeitura Municipal de um Projeto para fabricação de artefatos de concreto: blocos de PAVS, blocos para edificações (tijolos), cordões de calçadas, bueiros e tampas de boca de lobo, toda a fabricação seria produzida por mão de obra prisional.

Segundo o Vereador Vagner Fan, o objetivo é uma infra estrutura com mão de obra e materiais mais acessíveis e disponibilidade para atender as inúmeras demandas do município.

Ele destacou que sugere um estudo para a criação de uma fábrica de artefatos de concreto, onde a fabricação seria realizada por apenados do sistema prisional que terão a supervisão e acompanhamento dos profissionais da infraestrutura e da SUSEPE.

Em contra-partida o município de Alegrete terá uma redução significativa nos custos e gastos com este tipo de material, haja vista, seu baixo custo comparado aos preços praticados no mercado, igualmente, esses produtos poderão atender as secretarias e as obras com mais agilidade na entrega e execução dos pedidos.

Através da fábrica de artefatos de concreto utilizando a mão de obra prisional, o município poderia atender demandas que, também, vão auxiliar na ressocialização dos apenados, oferecendo oportunidade de trabalho e renda compatível e de baixo custo diminuindo assim a reincidência criminal.

Com a variedade de produto fabricados, pode-se ter metas de produção, de construção e evolução nas obras no município, pois haverá mão de obra e material.

As demandas como calçamento de ruas, embueiramento e caixas de inspeção e demais solicitações serão rapidamente atendidas, além disso, o fator econômico para o município e cofres públicos é de grande significância, pois os valores economizados poderão ser investidos em outras áreas e secretarias – acrescenta.

Através de convênios e parcerias públicas e privadas, a execução desse projeto poderá trazer muitos benefícios a toda sociedade alegretense- destacou o vereador.

Vagner Fan, informou que o Instituto IASPEN – Instituto de Assistência ao Sistema Penitenciário tem projeto sobre fábrica de concreto pronto que pode ser usado como base para esta proposta desde que ele faça uma parceria com o município de Alegrete para realizar a coordenação, é uma OSC sem fins lucrativos e é especialista nessa área.