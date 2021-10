Vereador quer transformar a pista de skate em concha acústica

O vereador Cléo Severo Trindade estuda a possibilidade de transformar a pista de skate que tem no Parque Neytha Ramos num palco- espécie de concha acústica.

Ele diz que vai pedir autorização para Prefeitura, visto que o local não é utilizado e está se deteriorando. A idéia é fazer um palco multiuso que possa ser utilizado por segmentos da comunidade como igrejas, clubes de serviço e até o próprio movimento tradicionalista.

Acredito que poderemos dar um fim mais interessante a este local, servindo melhor a comunidade, enfatizou o vereador

O local se for liberado terá que ter adaptações necessárias, inclusive a ideia do Vereador, além do palco, é fazer um camarim em baixo do palco para em caso de apresentações artísticas as pessoas trocarem os figurinos.

Ele disse que o espaço do Parque é muito bom e estão, inclusive, refazendo a quadra de futebol de areia para comunidade poder usar.