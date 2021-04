Vereador retoma antiga reivindicação da tela de proteção na Ponte Borges de Medeiros

Compartilhe















Um dos assuntos que há décadas é debatido pela sua importância, novamente está em pauta. O alto índice de tentativas de suicídios relacionados à Ponte Borges de Medeiros gera discussões para a implementação de telas nas laterais da estrutura. Nesta semana, o vereador Vagner Fan, encaminhou ao Prefeito Márcio Amaral, a indicação de que haja a elaboração de um projeto que contemple a segurança da população, diante do risco à vida.

A Ponte Borges de Medeiros passou por algumas reformas e obras que ocorreram entre os anos de 2014 e 2018. O que se percebe é que, mesmo em uma situação simples do dia a dia, como a travessia na ponte, a mureta é muito baixa e coloca o pedestre em risco. Sem uma divisória que possa deixar o transeunte mais protegido dos veículos, pelo intenso tráfego no local, a grade é uma barreira que os deixa vulneráveis. Com, no máximo 1,10m de altura, em caso de desequilíbrio, a pessoa também pode vir a ter um acidente no local, o que faz com que a tela ou grade de proteção sejam de extrema importância

O vereador Vagner Fan(MDB), acrescenta que além da segurança, a colocação da grade é uma questão de saúde pública. Há, também, a preocupação desde o início da pandemia, de vários profissionais de saúde, referente ao possível aumento no número de pessoas com problemas emocionais em razão de todos os desajustes emocionais que o momento gera, citando o isolamento social, dificuldades econômicas e outros. Estas dificuldades podem gerar uma incidência maior de casos de pacientes com transtornos emocionais e, o principal e mais grave dos problema – a depressão- uma das doenças mais relacionadas às ocorrências de salvamentos na Ponte Borges de Medeiros.

“Vamos trabalhar juntos com o Executivo para que o projeto seja executado. Essa demanda é pensando na comunidade que também pode se juntar a nós”- completou.