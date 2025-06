Vereador Rudi apresenta projeto para construir creche comunitária com fundo internacional

O vereador Rudi Pinto esteve reunido com o Secretário de Educação e Cultura, Rodrigo Guterres e o prefeito Jesse Trindade para tratar do projeto Central de Creches Comunitárias em Alegrete. Participou do encontro o assessor do deputado Luis Marenco, Júlio Rocha.

A iniciativa prevê a construção de uma creche tipo 1 voltada às crianças de até 5 anos. Conforme o vereador, toda a obra será custeada e executada por empresa de fundo internacional – Consulting Agency LLC. Ele explica que caberá ao município a doação do terreno e a administração da creche será assumida pela Prefeitura, somente após a conclusão da obra.

Rudi Pinto, em suas redes sociais, postou sobre este projeto e considera que será um grande passo que trará benefícios para a comunidade: geração de empregos, mais vagas na educação infantil e segurança a pais e responsáveis