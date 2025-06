Vereador trabalha para fomentar vinda de curtume para Alegrete

Um problema crônico que Alegrete e região enfrentam é a falta da geração de empregos, na proporção da demanda, o que faz com que centenas de jovens tenham que sair da cidade em busca de melhores oportunidades de trabalho e renłýda.

O vereador do PL, Vagner Fan, por meio do seu trabalho no Legislativo vai fomentar a criação de uma Lei de incentivo à indústria para que empresas possam ter mais facilidade de se instalar no Distrito Industrial, no Corredor dos Papagaios, atualmente sem nenhuma atividade.5

O vereador informa que já tem subsídio e documentos sobre o fomento para a vinda de um curtume para o município, visto que aqui saem milhares de couros bovinos, provenientes de abates de animais nos frigoríficos locais e abates caseiros para consumo familiar. – Tá mais que urgente buscarmos alternativas de indústrias para Alegrete gerar emprego aqui em nossa cidade, aproveitando um sub produto abundante aqui e na região.

Fan diz que tem um curtume, próximo daqui, que emprega mil pessoas diretamente e isso prova que temos mais que potencial e mão de obra para termos em Alegrete uma indústria deste ramo. -Vou trabalhar para isso e sei que a Prefeitura vem junto, pois quem vai ganhar é todo o Município, atesta.