Nesta semana o vereador Vagner Fan no programa de rádio “A Hora do Fan” recebeu o empresário Lúcio do Prado, suplente a Deputado Estadual do PP. Lúcio destacou a importância de ter representatividade política a âmbito estadual e nacional. É preciso eleger, no mínimo, um Deputado Estadual e um Federal que tenham compromisso com a cidade e região e, principalmente, que defendam o cidadão de bem. Fan aproveitou a ocasião para solicitar apoio, para que, juntamente ao senador Luiz Carlos Henze, possam encontrar uma solução para contratar mais médicos especilistas para Alegrete, como por exemplo um neurologista, uma necessidade que amenize o aumento dos casos de pacientes com já que há muitos casos AVC (Acidente Vascular Cerebral). Solicitou também, Oncologista, Peditra e tantos outros. E ressaltou o empenho do senador para conseguirem um médico perito para atender junto ao INSS.



Saúde no Bairro, preocupação constante:



O vereador Fan recebeu do ESF do Bairro Vila Nova um memorando solicitando pedidos de melhorias. Posto que atualmente atende os Bairros Tancredo Neves, Canudos, Rui Ramos e Vila Nova. O vereador está empenhado em resolver tais demandas, não só por ser residente do bairro, mas também devido ao grande número de pessoas que a ESF atende diariamente.

Vereador Vagner Fan – A União faz a força

Igreja Quadrangular

Em Sessão Solene que aconteceu nessa quinta feira (18), Fan parabenizou os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular pelos 70 anos da Igreja no Brasil. Um trabalho realizado com muita fé e dedicação, com obreiros espalhados pelo país inteiro levando os ensinamentos de Jesus à milhares de pessoas.

Plano Diretor de Alegrete

O Vereador apresentou cinco emendas (em estudo) ao Projeto do Plano Diretor, juntamente com os vereadores João Leivas, Cléo Trindade, Itamar Rodrigues, Luciano Belmonte, Glênio Bolson, Ênio Bastos, Jaime Duarte, Eder Fioravande e Moisés Fontoura, pensando no crescimento industrial de Alegrete e na geração de centenas de empregos diretos.

“ A população não aguenta mais, ela precisa de resultados. Precisamos falar menos e fazer mais, disse o vereador”.

Texto: Assessoria Gabinete vereador Vagner Fan