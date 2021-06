Vereador Vagner Fan cumpre agendas de extrema importância para o desenvolvimento socioeconômico para Alegrete e Região

Compartilhe















A semana do Vereador Vagner Fan foi muito produtiva e com enormes expectativas para o desenvolvimento sócioeconômico para a cidade de Alegrete e por que não dizer a Região Fronteira?

Em Alegrete:

Foi apresentado na Sessão, indicações ao Poder Executivo para haver um plano de distribuição gratuita de absorventes às mulheres e meninas em vulnerabilidade social. Esse projeto tem a participação da Dra. Giane Severo e Dr. Antônio Almeida e o Assistente Social Alex Dorneles, colaboradores do Posto de Saúde do Bairro Boa Vista.

Foi encaminhado pedidos de providência na área de infraestrutura como limpeza do campo de futebol do Bairro Macedo e a criação de uma pracinha e academia no Bairro Vera Cruz, limpeza da Avenida Caverá e manutenção na estrada do Caverá até a divisa com o Município de Rosário do Sul.

Foi solicitado pedidos de informação parlamentar, como a construção de uma nova Ponte sobre O Rio Ibirapuitã onde sabe-se que já existe uma planta nova.

Pedidos de informações sobre a localidade do Quilombola para que se possa realizar e apresentar projetos de tecnologia e sustentabilidade.

Em Não-Me-Toque:

Na quinta e sexta-feira (10 e 11 de junho), o Vereador Vagner Fan juntamente com uma comitiva formada pelo Prefeito Márcio Amaral, Vice-Prefeito Jesse Trindade e o Vereador Eder Fioravante estiveram em reuniões na cidade de Não-Me-Toque.

O Prefeito da cidade e empresário Gilson Santos da empresa Mola Sul, o Vice-prefeito e empresário Gilson Trennepohl da empresa STARA, o empresário Henricus Johannes Jacobus Rietjens da empresa JAN e a Assessora Parlamentar Jessieni Gargaro Lamberty Berens da cidade de Não-Me-Toque, trataram assuntos de extrema relevância como: avanços na tecnologia e desenvolvimento para Alegrete e Região através da instalação de fábricas e indústria. Foi realizada visitas in loco nas empresas Stara e JAN, as maiores empresas e metalúrgica de implementos agrícolas da América Latina e líderes em tecnologia de precisão. Tudo isso aconteceu sempre acompanhados pelos Pastores Valsyr Lamberty e Gunar Lamberty da Igreja Assembleia de Deus de Alegrete, pois o mesmos foram os articuladores dessa agenda. Na reunião houve a presença e a participação virtual dos senhores Alexandre Machado Assessor do Deputado Federal Ubiratan Sanderson, Lúcio do Prado Diretor da CEEE, Cristiane Ferreira Asessora Parlamentar do Deputado Márcio Biolch, o empresário Ricardo Medina representando as atividades do Mercado Livre em Alegrete, Ezequiel Polano, Pedro Gonçalves e Patrik Miller Assessores do gabinete do Vereador Fan.

Alegrete em breve receberá a visita dos empresários para novas reuniões, fazem parte desse roteiro de visita a Unipampa, Pampatec e IFFar( Instituto Federal Farroupilha) bem como a localidade do Distrito Industrial.

Alegrete mudará de patamar, geração de emprego e renda, desenvolvimento tecnológico e inovação será uma realidade!!