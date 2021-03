Vereador Vagner Fan interpela Santa Casa sobre saída de médicos da UPA

Compartilhe















No final de tarde de ontem(22), o vereador Vagner Fan esteve na redação do Portal Alegrete Tudo, ele falou sobre um Ofício que foi entregue na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, de Alegrete.

O documento pede à Direção um esclarecimento sobre a saída dos médicos Dauro Motta e Omar Abdallah. Ambos foram desligados do quadro clínico da UPA há cerca de 30 dias, contudo, somente nesta segunda-feira, a informação foi disseminada e com isso, houve um clamor da população nas redes sociais pedindo o retorno dos profissionais da área da saúde para UPA. “Se a informação for de que eles foram realocados, que eles novamente possam ser colocados na UPA. Pelo histórico dos médicos, eles são referência de profissionalismo junto à população. Quem já passou pelo atendimento UPA, não desmerecendo nenhum outro médico, mas se ressente por não ter mais estes dois profissionais. Se for da vontade deles, não atuar mais na UPA, tudo bem, mas caso contrário, a população pede para que eles permaneçam lá. Sabemos de todas as dificuldades, porém, em um ano pandêmico onde estamos passando por várias perdas, não ter mais estes profissionais em um local que grande fluxo deixou a sensação de que estão ainda mais vulneráveis, pois tem a confiança e o atendimento desses profissionais” – falou.

O vereador disse que a Santa Casa que é administradora da UPA, tem até cinco dias para responder o ofício. “Espero que seja uma resposta satisfatória, para que possamos realmente compreender esse desligamento”- concluiu.