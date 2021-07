Vereador Vagner Fan teve semana repleta de audiências

CONTEÚDO PATROCINADO

•Reunião com deputado Gabriel Souza (MDB), Deputado Beto Fantinel (MDB), Edson Brum Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Luiz Lamb – Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, onde tiveram como pauta principal, a criação do Centro de Tecnologia e Inovação do Agronegócio, ligado ao Pampatec, Desenvolvimento Econômico da Região e assuntos partidários;

•Reunião com Lúcio do Prado (suplente a deputado estadual), juntamente com o Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild, para tratar assuntos sobre a retomada da construção do Presídio Estadual de Alegrete;

•Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Elizandro Sabino Pastor da Assembleia de Deus e membro do conselho estadual da Assembleia de Deus, onde trataram de projetos futuros para Alegrete.

•No Gabinete do Deputado Tiago Simon (MDB), Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, a pauta era a segurança pública da região e a necessidade de novas lideranças na Assembleia Legislativa com referência na fronteira, visando a micro economia de Alegrete e região.

•Visando a segurança pública, o vereador esteve na Secretaria de Administração Penitenciária, para tratar de assuntos relevantes para o município.

Ao retornar à cidade recebeu o convite para a escolha da Diretoria da ULFRO – União dos Legislativos da Fronteira Oeste, no qual foi escolhido pela Câmara Municipal como represente de Alegrete. Na escolha da diretoria foi eleito o Segundo Vice Presidente. Feliz com a eleição, Fan agradece a confiança e acredita que essa é mais uma missão de extrema importância, para unir forças, uma vez que a ULFRO é composta por representantes de treze municípios e, juntos possam buscar soluções para as demandas da região da fronteira.